Nigeria : Grève imminente, les syndicats rejettent le salaire provisoire proposé par le gouvernement

Les syndicats ont rejeté l’augmentation de salaire provisoire de 25 000 N proposée par le président Bola Tinubu pour le travailleur moyen de bas niveau afin d’amortir l’effet de la suppression de la subvention sur l’essence, rapporte le quotidien nigérian Vanguard.

Les travailleurs organisés ont également rejeté les six mois d’augmentation de salaire provisoire proposés par le gouvernement, ainsi que les 15 millions d’euros supplémentaires de transferts conditionnels en espèces pour les ménages vulnérables.

Le président Tinubu a déclaré lors d’un discours à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance du Nigeria : « Sur la base de nos discussions avec les syndicats, les entreprises et d’autres parties prenantes, nous introduisons une augmentation salariale provisoire afin de rehausser le salaire minimum fédéral sans provoquer d’inflation injustifiée. Au cours des six prochains mois, le travailleur moyen de bas niveau recevra vingt-cinq mille nairas supplémentaires par mois.

« À partir de ce mois-ci, le filet de sécurité sociale sera étendu à 15 millions de ménages vulnérables supplémentaires grâce à l’élargissement des programmes de transfert d’argent liquide.

Toutefois, Vanguard a appris de source sûre que les syndicats, lors de leur réunion avec l’équipe du gouvernement fédéral dans la salle de conférence permanente de la Villa présidentielle à Abuja, ont rejeté le salaire provisoire de 25 000 nairas et exigé que le salaire soit égal à 100 % du salaire minimum actuel.

