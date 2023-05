Nigeria : Inauguration d’une méga-raffinerie

Le président nigérian Muhammadu Buhari a inauguré lundi à Lagos la méga-raffinerie du milliardaire Aliko Dangote qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d’Afrique et même d’en exporter sur le continent.

Le Nigeria (215 millions d’habitants) est l’un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, mais il importe pourtant la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d’Etat. Et les pénuries de carburant empoisonnent le quotidien de ses habitants.

Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars (le double du coût initial) est « la plus grande raffinerie à train unique du monde », selon le groupe Dangote, et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain.

« Ce complexe a la capacité de traiter 650.000 barils de brut par jour, ce qui permettra à notre pays d’atteindre l’autosuffisance en matière de produits raffinés, et même d’avoir des réserves pour l’exportation », a déclaré le président Muhammadu Buhari depuis le site qui s’étend sur 2.635 hectares de terrain dans la zone franche de Lekki.

« Il s’agit d’une étape importante pour notre économie et d’un changement de donne pour le secteur pétrolier, non seulement au Nigeria, mais sur l’ensemble du continent », a-t-il ajouté devant plusieurs chefs d’Etat africains, et responsables nigérians.

Les présidents Mohamed Bazoum (Niger), Macky Sall (Sénégal), Nana Akufo-Addo(Ghana) et Faure Gnassingbé (Togo) avaient fait le déplacement pour cette inauguration.