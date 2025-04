Nigeria : Kano cherche à attirer des investissements énergétiques de 10 milliards $ du Maroc

Le Nigeria et le Maroc redoublent d’efforts pour renforcer leurs relations bilatérales par le biais d’une coopération à tous les niveaux, y compris dans le domaine de l’énergie.

Le gouvernement de l’État de Kano a annoncé son intention d’attirer plus de 10 milliards de dollars d’investissements marocains au cours des cinq prochaines années.

Les investissements se concentrent sur l’énergie renouvelable et le développement des minéraux solides, a rapporté News Central, citant une déclaration du gouvernement de Kano.

Le communiqué cite le porte-parole du gouverneur qui a annoncé que des protocoles d’accord seraient signés entre les deux pays, englobant différents secteurs sur l’énergie renouvelable, le commerce et plusieurs autres domaines.

Des initiatives proposées comprennent la création d’usines de mélange d’engrais, des chaînes d’approvisionnement agricole modernisées et des programmes de soutien aux petits exploitants agricoles utilisant des technologies de pointe, précise News Central.

Le Maroc et le Nigeria ont déjà noué de bonnes relations bilatérales, les deux pays travaillant sur un mégaprojet de gazoduc qui desservirait plus de 13 pays.

Ce gazoduc devrait bénéficier à plus de 340 millions de personnes, le Maroc accueillant sur son territoire 1 672 kilomètres du tracé.

