Nigeria: La justice rejette une requête contestant les résultats de la Présidentielle 

Une cour d’appel au Nigeria a rejeté mercredi la requête de l’un des deux principaux partis d’opposition contestant les résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir Bola Ahmed Tinubu, en poste depuis mai.

Les cinq juges de la cour d’appel d’Abuja délibèrent depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d’opposition, le parti démocratique du peuple (PDP), et le parti travailliste (LP), qui dénoncent fraudes et irrégularités.

Le parti travailliste a été débouté de sa requête qui portait sur des accusations de fraudes et d’infractions par les autorités électorales, ainsi que sur des allégations d’inéligibilité de Bola Tinubu. « Cette requête est déclarée sans fondement », a indiqué l’un des juges après plus de six heures de lecture détaillée du jugement.

Le jugement concernant le PDP était encore attendu mais le parti d’opposition devrait également être débouté. Les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême, selon les avocats.

La sécurité a été renforcée autour de cette juridiction dans la capitale nigériane, la police et les forces de défense bouclant l’accès au bâtiment avec des barrages routiers.

Aucun tribunal n’a annulé une élection présidentielle depuis le retour du Nigeria à la démocratie après le régime militaire en 1999.

Dans un premier jugement plus tôt mercredi, les cinq juges ont invalidé la requête d’un petit parti d’opposition (Allied Peoples Movement) qui demandait l’annulation du scrutin.

Près de 25 millions de Nigérians ont voté fin février lors d’un scrutin qui s’est globalement déroulé dans le calme, mais qui a été entaché par des retards dans le décompte des voix et d’importantes défaillances dans le transfert électronique des résultats, conduisant des électeurs et l’opposition à dénoncer des « fraudes massives ».

A l’issue du scrutin dans le pays le plus peuplé d’Afrique, le candidat du Congrès des progressistes (APC) et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages.

Il a devancé l’ancien vice-président Atiku Abubakar (29%) du PDP, et le candidat travailliste Peter Obi, (25%). L’émergence de cet outsider, favori de la jeunesse, face aux deux principales formations politiques a constitué une première dans l’histoire démocratique du Nigeria.

Par le passé, les élections au Nigeria ont souvent été entachées par des allégations de fraude et des contestations en justice.

- Publicité-