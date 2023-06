Nigeria: Le prix de l’essence a plus que doublé en une semaine

Les pénuries et les files interminables devant les stations-service sont de retour au Nigeria. Les automobilistes essaient désespérément de s’approvisionner dans les stations de la compagnie nationale pétrolière, la NNPC, mais le prix a triplé : « Le prix ici est de 488 nairas par litre. C’est vraiment beaucoup. Nous sommes tous très choqués d’apprendre que c’est la fin des subventions sur l’essence. Nous savions que ça allait arriver, mais nous ne savions pas que ça se ferait aussi vite. La plupart des gens ne peuvent plus aller au travail à cause du coût du transport. Avant, tu pouvais prendre un bus pour 100 nairas mais maintenant, c’est 200, 300… », tempête un consommateur.

Tout a commencé avec une petite phrase du nouveau président Bola Ahmed Tinubu qui a déclaré « les subventions n’existent plus » au détour de son discours d’investiture. Puis, la NNPC a fait passer le prix de l’essence de 184 nairas par litre à près de 500 nairas par litre.

Une augmentation qui se répercute déjà sur les prix de la nourriture selon Ruth, une vendeuse de tomates : « Normalement, on achète un grand sac de tomates pour 20 000 nairas. Mais en ce moment, les prix sont extraordinairement élevés. Là, on paie près de 70 000 nairas pour un seul sac ! »

Malgré le choc, les habitants de Lagos semblent s’être résignés face à la fin annoncée des subventions : « Les Nigérians s’adaptent toujours, quelle que soit la situation. Nous prions pour une évolution positive. Si le gouvernement se met au travail, les choses peuvent avancer. » Cependant, la fin des subventions au Nigeria n’a pas été actée officiellement et elles sont toujours inscrites dans le budget de l’État jusqu’à la fin juin.