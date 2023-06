Nigeria : Les syndicats contre la fin des subventions des carburants

Le Congrès du travail du Nigeria, vent debout contre la fin des subventions de carburants annoncée par le Bola Tinubu, le nouveau président du Nigérian lors de sa prise de fonction.

La subvention permettait aux populations d’avoir accès au carburant bon marché. Les syndicalistes menacent de faire grève si d’ici au 7 juin, la décision est maintenue.

« Que la compagnie nationale des pétroles, une société privée à responsabilité limitée, qui a annoncé illégalement le régime des prix dans le secteur pétrolier, refuse de se rétracter pour que les négociations se poursuivent. Que le syndicat nigérian et tous ses affiliés observent l’arrêt de travail et commencent à protester dans tout le pays », a déclaré Joe Ajaero, Président du Nigeria Labour Congress.

Dès l’annonce de la fin de la subvention, le prix de l’essence a triplé pour atteindre 1,20 dollar à la pompe. Les syndicalistes ont fait savoir qu’ils négocieraient qu’avec le nouvel exécutif.

« Il est instructif de constater que tant que le gouvernement n’est pas correctement constitué et que les personnes qui négocieront avec les syndicats n’ont pas le mandat et la capacité d’engager le gouvernement en place, de telles négociations ne seront pas appréciées à leur juste valeur. », a affirmé Joe Ajaero.

La plus grande économie du continent est riche en pétrole, mais sa capacité de raffinage est faible. Depuis des années, elle échange du brut contre de l’essence qu’elle subventionne ensuite pour son marché intérieur, ce qui entraîne une énorme perte de revenus et de devises et contribue à l’explosion de la dette. L’année dernière, le pays a consacré plus de 96 % de ses recettes au service de la dette.

Mais dans un pays en proie à une inflation de 20 %, la mesure est jugée impopulaire.