Nigeria: Les syndicats suspendent leur appel à la grève nationale

Les deux principaux syndicats du Nigeria ont suspendu leur appel à la grève nationale, après l’annonce par le gouvernement de mesures pour compenser la hausse du coût de la vie, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun.

Cette grève illimitée devait démarrer mardi. Mais après des discussions dimanche et lundi entre le gouvernement et les deux syndicats, le Nigeria Labour Congress (NLC) et le Trade Union Congress (TUC), ces deux derniers ont accepté de suspendre le mouvement pour 30 jours.

À l’issue des pourparlers avec les syndicats, le gouvernement a proposé un train de mesures, dont une augmentation de salaire de 35 000 nairas (45 dollars) par mois pendant six mois pour les employés fédéraux et de 25 000 nairas pour les travailleurs les moins qualifiés. Le gouvernement va également accélérer l’introduction de bus au gaz pour les transports publics, ce qui pourrait en réduire les prix, suspendre temporairement la taxe sur la valeur ajoutée pour le diésel et distribuer des allocations aux Nigérians les plus pauvres.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu avait annoncé dimanche une hausse temporaire du salaire minimum pour les travailleurs les moins bien payés et des transports publics moins chers, afin de compenser l’impact de ses récentes réformes économiques. Mais pour Ikemesit Effiong analyste en chef au cabinet SBM Intelligence basé à Lagos, les moyens au niveau des gouverneurs manquent et le niveau d’inflation est tel que cette annonce est à prendre avec mesure.

