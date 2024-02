Nigeria : Manifestation de 2 jours contre « la faim et l’insécurité »

Le Congrès du travail du Nigeria (NLC) a entamé mardi matin une manifestation de deux jours contre « la faim et l’insécurité » dans tout le pays.

Le coup d’envoi de la manifestation a été donné à Lagos, vers 09h00 du matin heure locale, avant que d’autres lieux ne suivent quelques instants plus tard.

Dans un communiqué, le congrès du travail du Nigéria a également demandé au gouvernement d’abandonner les politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui, selon les représentants syndicaux aggravent les difficultés du pays.

Lundi, le ministre nigérian des finances, Wale Edun avait annoncé la reprise des transferts directs en espèces pour aider plus de 12 millions de ménages vulnérables à faire face à la hausse du coût de la vie.

Le ministre a demandé aux Nigérians de faire preuve de patience pendant que le gouvernement mettait en œuvre des réformes économiques.

