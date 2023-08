Nigeria: Série  de mesures   suite à la forte hausse du coût de la vie

Le président nigérian Bola Tinubu, très impliqué ces derniers jours dans la crise au Niger voisin, a annoncé ce 31 juillet 2023 plusieurs mesures contre la cherté du coût de la vie, dont le déblocage de 200 000 tonnes de céréales après des pillages massifs de denrées alimentaires dans le nord-est du pays.

Il est apparu sur les chaînes de son pays pour évoquer la situation économique difficile à laquelle sont confrontés les Nigérians, depuis la levée des subvention étatiques sur l’essence début juin.

Des Nigérians de plus en plus étranglés par l’augmentation du coût de la vie. Bola Ahmed Tinubu les a assurés qu’il entend leur désarroi : « Le prix de l’essence a augmenté, celui de la nourriture a suivi. Les familles et les commerces sont à la peine. Je souhaiterais qu’il y ait d’autres options, mais il n’y en a pas. »

Le président nigérian a rappelé que les subventions sur l’essence tout comme les taux de change multiples auxquels il a mis fin favorisaient la corruption : « En un peu plus de deux mois, nous avons économisé plus de 1 milliard de dollars de subventions sur l’essence, qui seraient allées tout droit dans la poche de contrebandiers ou de fraudeurs. Cet argent va être utilisé plus directement pour vous et votre famille. »

Bola Tinubu a encore annoncé d’importants investissements pour soutenir l’agriculture au Nigeria, ainsi qu’une aide d’urgence à plus court terme : « J’ai ordonné la distribution de 200 000 tonnes de grains tirées de nos réserves stratégiques dans les 39 États du Nigeria et dans la capitale pour réguler les prix. »

Le week-end dernier, des magasins et des réserves d’aide alimentaires ont été mis à sac dans l’État d’Adamawa par des assaillants visiblement poussés par la faim.