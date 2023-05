Nigeria: Une attaque contre un convoi du consulat américain fait plusieurs morts

Un convoi du consulat américain a été attaqué mardi 16 mai dans l’État d’Anambra, dans le sud-est du pays. Au total, quatre personnes ont été tuées, trois autres ont été kidnappées, selon la Maison Blanche, qui a précisé qu’aucune des victimes n’était américaine.

Il s’agit de deux employés du consulat américain et deux officiers de police qui assuraient la sécurité du convoi ont été tués par des hommes armés. Les assaillants ont mis le feu aux corps et à leur véhicule, puis ont emmené deux autres agents de police et un chauffeur avec eux.

« Aucun citoyen américain n’est concerné », a souligné John Kirby, le porte-parole du conseil national de sécurité à la Maison Blanche. La police nigériane a déclaré de son côté qu’une opération de sauvetage a été lancée par les forces de sécurité dans la région d’Anambra, où a eu lieu cette attaque.

Plusieurs groupes séparatistes sont actifs dans cette région : les commissariats de police et les bâtiments du gouvernement y sont régulièrement incendiés. Les autorités soupçonnent le mouvement séparatiste du Peuple indigène du Biafra (Ipob) d’être derrière ces violences. Le leader de l’Ipob, Nnamdi Kanu, est toujours incarcéré à Abuja, depuis qu’il a été arrêté et ramené au Nigeria en juillet 2021.