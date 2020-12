Nomination de Basma jebali, DG de l’ANGED

Basma jebali, a été nommée directrice générale de l’ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets), a annoncé mardi dans un communiqué, le ministère des affaires locales et de l’environnement.

Basma Jebali a été nommée, le 5 novembre 2018, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement dans le gouvernement de Youssef Chahed. Mme Jebali est née le 8 décembre 1975 à Houmet Essouk (Djerba) où elle a effectué ses études primaires.

Elle a obtenu son baccalauréat – section Lettres – en 1995 au lycée technique de Houmet Essouk et a intégré ensuite l’Institut national du travail et des études sociales de Tunis où elle a obtenu sa maîtrise en études sociales. De 2011 a 2014, elle était députée d’Ennahdha à l’ANC puis de 2014 à 2019, à l’ARP.

- Publicité-