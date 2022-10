Notification de trafic du ministère de l’intérieur à l’occasion du Mouled

A l’occasion de la traditionnelle fête du Mouled, le ministère de l’intérieur a publié un communiqué de prévention routière, en particulier aux dates et heures suivantes :

Le vendredi 07 octobre 2022, de 12:00 à 22:00, le samedi 08 octobre 2022 de 08h00 à 22h00, et le dimanche 09 octobre 2022 de de 12:00 à 22:00.

Par conséquent, l’appel est adressé aux usagers de la route pour qu’ils prennent les précautions nécessaires au volant :

Ne pas dépasser la vitesse.

Ne pas transporter de passagers dans un moyen non prévu à cet effet.

S’abstenir de faire le contournement interdit.

Éviter d’utiliser un téléphone portable en conduisant.

La nécessité d’utiliser une ceinture de sécurité.

Faire attention en faisant la route.

Ne pas transporter d’objets ou de bagages qui gêneraient la vision du conducteur.

Tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mis en place pour les guider et les assister, et ils peuvent, en cas de besoin, appeler les numéros d’appel d’urgence suivants :

Service de police de la circulation : 71343201

Ou au Centre National d’Orientation de la Garde Nationale au : 71960448 ou 193.

Protection civile : 198