Le ministère de la Santé a reçu, mardi, un lot de nouveaux appareils médicaux destinés aux patients de dialyse de l’hôpital régional de Menzel Bourguiba dans le gouvernorat de Bizerte.La livraison de ce lot d’appareils médicaux s’inscrit dans le cadre du projet de coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM).



S’exprimant lors de la cérémonie de remise de ces équipements en présence du représentant résident de la BM en Tunisie, Alexandre Arrobbio, le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné que la lutte contre les maladies chroniques se place au fronton des priorités de son département, mettant l’accent sur la nécessité de veiller autant que possible à fournir des services thérapeutiques de qualité et à offrir l’encadrement nécessaire offert aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique.



Le ministre a saisi l’occasion pour mettre en valeur le programme de coopération avec la Banque mondiale, lequel, a-t-il dit, a permis d’accélérer l’acquisition d’équipements et d’appareils médicaux modernes qui vont certainement renforcer la capacité d’accueil des centres et d’unités publics de dialyse.



De son côté, le représentant de la BM a réaffirmé l’engagement de la banque mondiale à développer davantage la coopération et le partenariat avec le département de la santé, tout en œuvrant à en diversifier les domaines d’intervention.



- Publicité-