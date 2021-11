Nouvelle augmentation salariale pour les employés du textile

Plus de 150 000 travailleurs du secteur du textile et de l’habillement ont obtenu une augmentation de 6,5 % des salaires et des subventions pour l’année 2021, et une augmentation des salaires et des subventions de 7 % pour l’année 2022. Les travailleurs du textile tunisien bénéficient de cette augmentation, après un accord conclu le 3 novembre 2021 entre la fédération professionnelle du textiles, de l’habillement, du cuir et de la chaussure de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), selon une déclaration faite par Habib Al-Hazami de l’UGTT à Achaab News (ar).

