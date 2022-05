Nouvelle technique allemande pour les paramètres médicaux & diagnostics

TECHKON GmbH, un leader mondial des solutions de mesure des couleurs et de spectrophotométrie, a inventé un appareil et une méthode simples à utiliser et efficaces pour analyser les fluides corporels et déterminer instantanément les paramètres médicaux et les diagnostics. C’est ce qu’annonce l’entreprise allemande mardi dans un communi

Selon le type de paramètre médical à analyser, l’utilisateur place une goutte de salive, de sang ou de tout autre fluide corporel sur une carte qui contient une substance de réaction bio/chimique et un mécanisme de séparation. Le résultat du test médical rapide est affiché sur la carte ou son verso sous la forme d’un changement de couleur ou d’un motif géométrique et mis en contexte avec une description numérique ou graphique. Il peut être analysé visuellement et en utilisant la caméra et l’unité de traitement d’un appareil mobile numérique comme un smartphone.

Dans le cas d’un échantillon de sang, la carte peut contenir un mécanisme de perforation/aiguille ou de coupe pour extraire le sang, par exemple du bout du doigt. La carte peut en outre comporter un module de température, d’identité personnelle, de mémoire et/ou de traitement et de transmission de données et faire partie d’une unité de conditionnement/élimination stérile. La méthode peut être utilisée pour des applications simples ou multiples et également pour des tests consécutifs pour l’évaluation des tendances.