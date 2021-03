Nouvelles dispositions du règlement de parquet de la Bourse de Tunis

Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d’approuver la modification du règlement de parquet de la Bourse, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle plateforme de cotation de la Bourse des valeurs mobilière de Tunis.

- Publicité-

Cette nouvelle mesure intervient dans la volonté de contribuer à l’amélioration de la liquidité, de la transparence ainsi que de l’équité du marché boursier national conformément aux meilleurs standards internationaux, indique le CMF dans un communiqué publié, vendredi.

Ainsi, les nouvelles dispositions concernent la réorganisation de la répartition des valeurs en groupe de cotation notamment pour intégrer les groupes de cotation relatifs au nouveaux marché des Sukuks et des fonds et l’aménagement des phases et des horaires des séances boursières. L’objectif étant de permettre que les négociations se déroulent dans des conditions optimales.

Il s’agit aussi d’instaurer un mécanisme de suspension de cotation pour éviter les mouvements de panique, et ce, en mettant en place des « coupe-circuits » selon des seuils prédéfinis, et de réviser à la hausse du montant minimum des transactions de blocs pour favoriser les négociations sur le carnet d’ordres central.

Il est question également d’amender les ordres de bourse et des seuils de fluctuation pour une meilleure lisibilité au profit des investisseurs et de fixer des conditions pratiques et techniques relatives à l’exercice des activités de tenue de marché et d’apport de liquidité.