Nouvelles dispositions régissant les infractions routières

Le Conseil des ministres vient d’approuver un certain nombre de projets de lois et de décrets, dont un projet de loi modifiant le code de la route.

Le porte-parole de l’Observatoire national de la sécurité routière auprès du ministère de l’Intérieur, Mourad Jouini, que la ministre de l’Équipement et du Logement, chargée de la gestion du ministère du Transport, avait présenté diverses révisions et nouvelles procédures pour le projet de loi modifiant et compléter le code de la route.

Il a souligné sur Mosaïque fm que le projet, qui sera présenté ultérieurement au Parlement, prévoit spécifiquement le renforcement de la surveillance automatisée à distance, le développement du système actuel de surveillance routière et la révision de la classification de certains crimes et délits routiers et de leurs sanctions.

Les révisions prévoient le relevé automatique des infractions, telles que celles liées à l’excès de vitesse,, à l’utilisation d’un téléphone portable au volant, à la conduite en sens inverse et aux dépassements interdits, sur la base de caméras qui seront focalisées sur plusieurs axes. Ces modalités seront détaillées dans des textes d’application après l’approbation du projet de loi par le Parlement.

