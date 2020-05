MG : Bénéficiaire de 10,7 MDT à fin 2019

Le conseil d’administration de la Société Magasin Général (SMG) s’est réuni le 30 Avril 2020 pour arrêter les états financiers individuels et consolidés du groupe. Il en ressort qu’au 31/12/2019 le résultat de la société s’élève à 10 700 688 DT (y compris des dividendes reçus pour 4 077 450 DT) contre 21 198 656 DT au 31/12/2018 (compte tenu de dividendes reçus pour5 996 880 DT) et que s’agissant du groupe le résultat ressort à un déficit de 13 265 343 DT contre un bénéfice de 3 054 207 DT au 31.12.2018. A ce titre, le conseil d’administration a décidé de convoquer la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 04 Juin 2020 et que le résultat de l’exercice 2019 sera incorporé en totalité en résultats reportés