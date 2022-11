Observation de cas de shigellose

Dans des déclarations à la Radio Diwan FM, répercutées par le journal Al Chourouk, du 12 novembre, le professeur Sana Quémiha, médecin au CHU « Hédi Chaker », à Sfax, a indiqué que des cas de la maladie dite shigellose ont été enregistrés en Tunisie.

Elle a précisé que les médecins ont observé depuis septembre une augmentation du nombre des cas, disant que cette maladie est très contagieuse et atteint notamment les enfants de moins de cinq ans.

Elle a recommandé de veiller à laver soigneusement les mains avec du savon et de couper les ongles.

Les rapports mondiaux signalent que la shigellose est une maladie diarrhéique très contagieuse, responsable d’épidémies à travers le monde. Une augmentation inquiétante du nombre de cas au sein de la communauté homosexuelle masculine a également été observée ces dernières années, dans certains pays. Dans les régions tropicales et dans de nombreux pays en développement, la shigellose est endémique toute l’année, avec des poussées épidémiques à certaines saisons ou lors de désastres humanitaires. La shigellose tue environ 200 000 personnes dans le monde par an, dont 65 000 enfants de moins de 5 ans. Au-delà de la mortalité, son haut potentiel épidémique, l’émergence de résistance aux antibiotiques et la morbidité liée aux conséquences à long terme dues à des infections récurrentes constituent un problème majeur de santé publique.