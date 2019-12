Officiel : Jemli reconnait son échec, pour le moment, et demande prolongation...

Au terme d’une audience avec le chef de l’Etat Kais Saïed, ce jeudi 12 décembre 2019, le chef du gouvernement missionné Habib Jemli a indiqué avoir officiellement demandé prolongation du délais de formation de son gouvernement. Délais qui devait finir le 15 décembre 2019. «J’ai besoin d’une période supplémentaire» a-t-il dit, confirmant son souci de parvenir à former son gouvernement «dans les plus brefs délais », sans autre forme de précision. Jemli n’a pas non plus précisé si le chef de l’Etat, constitutionnaliste reconnu, lui a accordé le délais qu’il demande et le temps qu’il lui a été finalement accordé. Jemli qui avait toujours dit qu’il sera dans les temps, reconnait ainsi un échec, quoique momentané, à former son gouvernement

Jemli a par contre indiqué que le processus de formation de son gouvernement, «repose sur la probité, la compétence, la capacité managériale et une vision stratégique». Il a encore dit que son gouvernement sera celui de tous les Tunisiens. Il a aussi répondu au SG de l’UGTT qui disait que «les consultations de Jemli sont inutiles», affirmant que «les consultations n’étaient pas une perte de temps, mais nécessaires pour mettre au point les procédures, les outils et les orientations de gestion du travail gouvernemental, ce qui sera de nature à assurer la réussite»