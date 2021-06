Offres préférentielles pour encourager le tourisme interne

Le directeur de l’Office National du Tourisme Tunisien Moez Belhassine a déclaré dimanche que plus de 350 vols touristiques en provenance de l’Europe centrale et de l’est sont programmés pour le mois de juin.

Joint par l’agence TAP, il a expliqué que d’autres vols sont prévus durant le mois de juillet au cas où la situation sanitaire s’améliore et si les consignes de voyage imposées par certains pays le permettent.

Il a indiqué dans ce sens que des contacts sont établis avec les pays qui ont choisis la destination Tunisie pour les vacances d’été pour l’allégement des procédures d’entrée et de sortie.

Depuis la reprise des vols touristiques, le 19 avril dernier, la Tunisie a accueilli 81 vols en provenance de l’Europe central et de l’est, en direction des stations de Djerba, Monastir, Sousse et Hammamet.

L’Office du tourisme a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des unités hôtelières et des zones touristiques, à travers la vaccination des employés des hôtels, des agences de voyage et des restaurants, en plus des guides touristiques, a-t-il assuré.

Parmi les mesures figure aussi la stricte application du protocole sanitaire depuis l’aéroport, les moyens de transports des touristes, et les unités d’hébergement des touristes.

Sur la promotion de la destination Tunisie, le responsable a souligné qu’une réunion a eu lieu avec les fédérations professionnelles et les structures compétentes pour présenter des offres préférentielles aux Tunisiens à l’étranger pour les encourager à passer leurs vacances chez eux.

Il a mis en évidence dans ce sens, l’importance du tourisme interne, faisant observer qu’en décembre 2020, un accord a été signé entre l’office et les fédérations professionnelles pour faire bénéficier les Tunisiens de réductions et d’avantages.