Olympiades arabes des mathématiques : La Tunisie remporte une médaille d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze

La Tunisie a remporté une médaille d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze là la troisième édition des olympiades arabes des mathématiques.

Lors de la cérémonie de clôture organisée au siège de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (l’ALECSO), le président du comité scientifique des olympiades arabes des mathématiques, Tahar Dergaa, a fait savoir que la médaille d’or a été décernée à l’élève Adam Bizid, tandis que les deux médailles d’argent ont été accordées aux élèves Amir Souissi et Awab Othman.

Par ailleurs, la médaille de bronze a été décernée à l’élève Omar Chérif.

A cette occasion, le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti a souligné que cette manifestation, organisée jeudi 15 décembre à distance, a enregistré la participation de 60 élèves brillants en mathématiques issus de 15 pays arabes.

» C’était une occasion de promouvoir les compétences scientifiques et de connaitre l’efficacité des programmes d’enseignement afin de pouvoir les ajuster « , a-t-il dit.

De son côté, le directeur général de l’ALECSO, Mohamed Ould Amor, a affirmé l’attachement de l’organisation à préserver cette compétition scientifique qui permet aux élèves de se concurrencer dans un domaine scientifique afin de développer leurs capacités et compétences.

