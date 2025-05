Oman annonce un accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et les Houthis du Yémen

Les Etats-Unis et les rebelles houthis du Yémen sont parvenus à un accord de cessez-le-feu, a indiqué mardi le médiateur omanais après que le président Donald Trump a annoncé l’arrêt des frappes américaines contre ces insurgés.

L’annonce de l’accord qui doit permettre une liberté de navigation en mer Rouge, est intervenue quelques heures après des bombardements aériens israéliens qui ont détruit l’aéroport international de la capitale yéménite Sanaa et fait trois morts selon les rebelles, soutenus par Téhéran.

Le chef politique des Houthis, Mahdi al-Mashat, n’a pas commenté l’annonce de M. Trump mais a promis dans un communiqué une riposte « foudroyante » contre Israël, allié des Etats-Unis.

Intervenant à la télévision des rebelles, Al-Massirah, Mohammed Abdelsalam, porte-parole des Houthis, a déclaré: « Nous continuons à évaluer la position américaine pour qu’elle ne se limite pas à de simples déclarations. Si l’ennemi américain reprend ses attaques, nous reprendrons nos frappes. »

« Les véritables garanties de l’accord sont l’expérience noire que les Etats-Unis ont vécue au Yémen », a-t-il ajouté.

Auparavant, le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, avait déclaré: « A la suite de discussions et contacts menés par le sultanat d’Oman avec les Etats-Unis et les autorités concernées à Sanaa (…), les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. »

« A l’avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l’autre, y compris les navires américains, en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb », au large du Yémen. Le cessez-le-feu permettra de « garantir la liberté de navigation et la fluidité du commerce maritime international ».

