“On aura une VAR dans le gouvernement”

«La Tunisie éblouit le monde. Un ministre chargé du suivi et de l’évaluation du rendement du gouvernement. Nous avons une VAR dans la gouvernement ». Ainsi disait le facebookeur Morsi Kessentini dans un Post sur les réseaux sociaux.

Par VAR, il est bien sûr entendu la vidéo assistance pour l’arbitre dans les matchs de football. On comprendra donc que Jemli sera l’arbitre, et que son ministre Mohamed Hédi Bchir fera office de VAR. Restera donc à savoir si Jemli passe le cap du vote de l’ARP où il y aura un ancien joueur de football, si la VAR sera fonctionnelle, comme lors du fameux match de l’EST et de l’équipe marocaine, et si l’arbitre que sera Jemli pourra siffler la fin du match pour les ministres pris en flag par la VAR !