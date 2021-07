One Tech affiche une forte performance semestrielle

Au cours du 1er semestre, One Tech affiche une forte surperformance dans toutes ses activités par rapport à l’année 2020 pour revenir à son niveau d’avant crise du Covid-19, enregistrant ainsi des revenus cumulés de 447 MDT, soit une progression de 41% par rapport à 2020 et de +5,4% sur le budget 2021.

Les revenus du pôle mécatronique (composants et modules électroniques) ont atteint 219 MDT, en hausse de 42,8% par rapport à la même période en 2020 et à -2% du Budget (malgré la pénurie mondiale de Matière première et de composants électroniques).

Les revenus du pôle câbles sont de 205 MDT en progression de 40,2% par rapport à 2020 et avec en avance de 16% par rapport au budget 2021.