One Tech Holding : Baisse des revenus de 25,9%, à fin septembre 2020

Les revenus de One Tech Holding ont chuté de 25,9%, à 498 millions de dinars (MD), à fin septembre 2020, par rapport à la même période de l’année 2019, et ce, malgré une forte reprise de son activité durant le troisième trimestre 2020.

- Publicité-

Selon les états financiers de groupe, publiés sur le site de la Bourse de Tunis, cette baisse est due principalement à l’arrêt de la production de principaux donneurs d’ordre, suite à la pandémie de la COVID-19, engendrant une chute de l’activité de l’équivalent de deux mois et demi de chiffre d’affaires environ ;

Pour ce qui est de l’endettement global du groupe, il s’est stabilisé à un niveau de 132 MD, parfaitement en ligne avec son niveau de fin d’année 2019.

Le OTH a précisé qu’elle prévoit une reprise normale de ses activités au courant du dernier trimestre de l’année 2020.

One Tech Holding est une société holding organisée autour de 4 secteurs d’activités à savoir la câblerie, la mécatronique, les télécommunications et la fabrication de charpentes métalliques et d’emballages.