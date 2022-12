Ons Jabeur sacrée Championne de la Paix 2022

La tenniswoman tunisienne et numéro deux mondiale, Ons Jabeur, a décroché le prix de « Championne de la Paix » de l’année 2022, décerné récemment lors de la cérémonie des « Peace and Sport Awards », tenue à Monaco dans le cadre de la 13e édition du Forum international « Peace and Sport ».

» La joueuse de tennis internationale Ons Jabeur, source d’inspiration pour les femmes et la jeunesse du monde entier, s’est vue décerner le Prix de Championne de la Paix de l’année », selon le site officiel du festival.

Des acteurs majeurs du monde du sport ont invité, à travers cet événement, les décideurs internationaux à faire bon usage du sport comme outil de transmission des valeurs de paix, s’appuyant sur son caractère universel, entre autres.

Ons Jabeur est la vedette montante du tennis et du sport tunisien après deux saisons exceptionnelles durant lesquelles elle a décroché les WTA250 de Birmingham, WTA1000 de Madrid et WTA500 de Berlin.

La cérémonie des « Peace and Sport Awards » s’est tenue en présence du président du Liberia George Weah et des deux légendes du football Rai et Didier Drogba, ainsi que de plus de 50 intervenants de haut niveau, issus de quatre continents, dont plusieurs Champions de la Paix.