Ooredoo annonceur du mois de novembre

Avec plus de 30,323 MDT, le secteur des investissements publicitaires (IP) en Tunisie, a évolué de 49 % au cours du mois de novembre 2022 par rapport à octobre de la même année. Une hausse, peut-être expliquée par un rebond de l’activité économique en général en Tunisie, qui intervient après une baisse de 9,5 % par rapport à novembre 2021. L’augmentation de novembre 2022 a touché presque tous les médias, à l’exception de l’affichage. Les IP en Pub-TV ont ainsi grimpé de 128 %, et de 12 % dans les radios.

Secteur porteur des IP en Tunisie, celui des télécoms a dépensé plus de 6,734 MDT en novembre dernier, et cela a permis à Ooredoo d’être l’annonceur du mois avec une dépense mensuelle de 3,038 MDT. 2ème secteur porteur des IP en novembre 2022, celui de la distribution qui a représenté 19 % de l’IP globale et a dépensé 5,642 MDT, dont 2,189 MDT par le groupe Géant (Société Meddis) qui est ainsi nominée deuxième investisseur IP du mois de novembre 2022. Les services financiers (Banques, leasing et autres, ont dépensé 4,7 MDT, dont 0,918 MDT par la BNA.