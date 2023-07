Y a-t-il réellement un Leader dans le secteur des télécoms en Tunisie ?

Depuis quelques jours, l’un des 3 opérateurs crie sur tous les toits, et à tous ceux qui veulent le croire, qu’il est Leader du secteur en Tunisie. Nous avons cependant fait notre enquête par le chiffre, celui de l’INT.

Sur le Web, on définit l’entreprise leader de son secteur comme celle possédant « la plus importante part de marché sur un secteur. Déterminé, ou le plus grand pourcentage des ventes totales sur un marché donné ».

A fin mars 2023, et selon l’INT (Instance Nationale des télécommunications), le parc « RGS-90 », ou abonnements en téléphonie mobile, comptait plus de 16 millions d’abonnés pour presque 12,263 millions d’habitants, ce qui ferait 1,3 abonnement par habitant tous âges confondus, et donc un taux de pénétration de 135,4 %.

– TT toujours second de la classe, en nombre d’abonnés Mobile

Par opérateur, 41 % étaient chez l’opérateur qatari Ooredoo, 31,6 % seulement chez ledit opérateur historique Tunisie Télécom, 26,1 % chez Orange Tunisie et les petits restes chez les OMVNO Lycamobile (1,3 %) et 3C (0,1 %).

Sur le marché local, puisqu’en mars dernier, il y avait seulement 1,8 million d’utilisateurs entreprise par rapport à 14,3 millions grand public, la PdM (Part de Marché) de TT n’était que de 27,2 %, un peu plus que les 26,6 % d’Orange Tunisie qui n’est pas « jeune opérateur », et nettement moins que les 46 % d’Ooredoo. Cette dernière prend même le pas sur tout le monde en Tunisie, en trafic voix mobile off-Net. Et tous étaient, en mars dernier, derrière Lycamobile en trafic voix mobile international entrant, et tous classés par l’INT derrière Orange pour le trafic voix mobile international sortant.

On laisse ensuite au lecteur le soin de déduire de ces chiffres, officiels et fabriqués par un organisme indépendant, qui est le leader du marché des télécommunications en Tunisie, où il faut le dire, c’est la vente des puces qui lead généralement toute l’activité des opérateurs, et prend largement le pas sur l’innovation.

– Un CA Mobile de 82,7 MDT, à fin mars 2023, pour TT, contre 121,4 MDT pour Ooredoo

A la fin du 1er trimestre 2023, le secteur tunisien des télécoms pesait 903,7 MDT, en hausse de 3 % en GA (Glissement annuel), dont 29,9 % seulement en téléphonie mobile, et 31 % en Data mobile. Le chiffre d’affaires en téléphonie mobile n’était donc que de 270 MDT, en baisse par rapport aux 293 MDT du 1er trimestre 2022 pour cause certainement de crise économique qui a restructuré les dépenses des clients de tous les opérateurs.

Ce sous-secteur qu’est la téléphonie mobile n’a cependant rapporté que 82,7 MDT pour TT, contre 121,4 MDT chez Ooredoo qui y est donc, de fait, leader. TT réalisait un CA de 123,3 MDT en Data fixe, c’est-à-dire plus que les 27,8 MDT d’Ooredoo. Cet opérateur supplante cependant tout le monde dans les revenus issus de la Data Mobile selon les chiffres de l’INT pour le 1er TR 2023 (70 MDT pour TT, contre 127,5 MDT pour Ooredoo). On passera sur les 28 MDT de CA global en téléphonie fixe qui est presque l’exclusivité de TT et où Orange se porte mieux qu’Ooredoo.

Par opérateur, et sans l’activité FSI, le plus gros revenu a été réalisé par Ooredoo avec 304 MDT, représentant une PdM de 39 %, à un point de base de TT (38 %) représentant 11 MDT de différence de revenus qui ont été de 293 MDT, où on retrouve certainement les 32,3 MDT en téléphonie fixe.

– Circulez, il n’y a rien à voire

Faisons maintenant un autre exercice. Divisons le chiffre d’affaires, hors FSI, c’est-à-dire en téléphonie mobile uniquement, par le nombre d’abonnés de chaque opérateur. On y découvrira le revenu de chacun d’eux par abonné, ou CA moyen par abonné. Pour TT, c’est 44,436 DT. Pour Ooredoo, c’est 46,104 DT. Pour Orange, c’est 43,631 DT.

Tout cela est bien sûr théorique, car les chiffres des uns et des autres sont autrement composés que par simples additions, soustractions ou divisions, et autrement interprétables selon les angles de lecture, toujours par le chiffre. Et la seule vérité dans tout cela, c’est qu’il n’y a pas de leader absolu dans le domaine des télécommunications, domaine sous régulation par l’INT, comme par ailleurs dans tous les autres domaines en Tunisie.

Le résultat de tous ces chiffres, c’est qu’il n’y a pas de Leader des Télécoms en Tunisie. Les volumes de chiffres d’affaires globaux, sont tant proches l’un de l’autre qu’ils ne différencient les deux premiers que par un point de base. Et si l’un dépasse l’autre, c’est dans une sous-activité et pas en global. Le « leader » dans l’une se retrouve, en fait, second ou 3ème dans l’autre. Circulez donc, il n’y a rien à voir chez l’un plus que l’autre, et ce n’est pas la mauvaise Com de l’un qui le différenciera de l’autre !