Open d’Australie : Ons Jabeur espère « ne plus perdre de finales »

Alors qu’elle se prépare pour l’Open d’Australie, la Tunisienne Ons Jabeur a pour objectif de devenir numéro un mondial du tennis féminin cette année et de « ne plus perdre de finales » après en avoir vécu deux.

Après s’être régulièrement hissée à la deuxième place du classement le plus élevé de sa carrière, Jabeur pense que c’est l’année où elle franchira la dernière étape vers les échelons supérieurs du tennis féminin. L’année dernière, elle a été finaliste à Wimbledon et à l’US Open.

« Je fais tout ce qui est possible pour gagner un Grand Chelem. Pour moi, je vais tout simplement me lancer. Cette année, 2023, c’est ‘juste être libre’ et jouer mon jeu sur le court », a-t-elle déclaré à Adélaïde, avant l’Open d’Australie, le premier majeur de l’année, qui débute lundi à Melbourne Park.

« Je vais essayer d’utiliser cette expérience de l’année dernière parce que c’était plutôt difficile », a ajouté la Tunisienne, citée par Al-Jazeera.

« Mon objectif est de ne plus perdre de finale, mais d’utiliser cette expérience pour être prêt pour la prochaine ».

La pionnière de 28 ans est devenue la première femme arabe à atteindre une finale de Grand Chelem et la première femme africaine à atteindre la finale de l’US Open dans l’ère ouverte, mais Elena Rybakina et Iga Swiatek ont fermé la porte à ses opportunités d’écrire l’histoire.

Jabeur a quitté Flushing Meadows en larmes mais a promis de revenir plus forte, confiante qu’elle atteindrait à nouveau une finale de Grand Chelem grâce à son attitude « ne jamais abandonner ».

Surnommée le « ministre du bonheur », Jabeur est très appréciée de ses pairs pour sa gentillesse sur et en dehors du court, à tel point qu’elle a été élue lauréate du Sportsmanship Award de la WTA à la fin de l’année 2022.

Le charme de Jabeur sur le court et sur les médias sociaux lui a valu de nombreux fans, l’ancienne numéro un Naomi Osaka décrivant la Tunisienne comme la « personne la plus gentille que j’ai jamais rencontrée » après qu’elle ait fait des blagues et l’ait mise à l’aise lorsqu’elle était une nouvelle venue nerveuse sur le circuit.

Jabeur affrontera la Slovène Tamara Zidansek, numéro 88 mondial, au premier tour mardi.