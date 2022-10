Open du Jasmin : « J’espère remporter le titre »

La Tunisienne Ons Jabeur, N.2 mondiale, a déclaré qu’elle espère remporter l’Open du Jasmin organisé du 1er au 9 octobre courant à Monastir.

Lors d’une conférence de presse tenue dimanche en marge du tournoi, la Tunisienne a précisé que l’Open du Jasmin réunit des joueuses de haut niveau mondial, affirmant qu’elle est prête à relever ce nouveau défi et faire plaisir au public tunisien.

Elle a reconnu néanmoins que son premier match du tournoi face à la l’Américaine Ann Li ne sera pas facile, mais elle tentera de bien gérer la pression comme ce fut le cas dans ses précédents matches et de se donner à fond pour assurer sa qualification au second tour.

La finaliste de l’US Open a, par ailleurs, salué la bonne organisation de l’Open du Jasmin ce qui prouve, a-t-elle dit, que la Tunisie est capable d’accueillir des tournois de tennis d’envergure internationale, souhaitant voir ce genre de tournoi accueilli par d’autres villes tunisiennes.

Il est à rappeler qu’Ons Jabeur débutera le tournoi (250 points) en affrontant lundi à partir de 18h00, l’Américaine Ann Li (62e mondiale). Les matches de qualification se poursuivent ce dimanche et lundi et à l’issue desquels six joueuses rejoindront le tableau final.

Après l’Open du Jasmin, la Tunisienne disputera le tournoi final WTA, qui est le tournoi de fin de saison du circuit féminin, prévu du 31 octobre au 7 novembre au Texas, aux Etats Unis.

- Publicité-