Opération réussie de transplantation hépatique pour un enfant au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir

Les équipes médicales du service de chirurgie pédiatrique du CHU Fattouma Bourguiba de Monastir ont réussi à transplanter un foie à une fillette de six ans, a annoncé mercredi 22 novembre 2023 le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le ministère a indiqué que la transplantation, qui a eu lieu le week-end dernier, a été couronnée de succès grâce aux efforts concertés des équipes médicales et paramédicales, sous la supervision de l’Administration régionale de la santé et dans le cadre du suivi de l’activité de transfert et de transplantation d’organes à l’autorité sanitaire de Monastir.

Cette opération est la 16ème dans le palmarès des équipes soignantes de diverses spécialités du CHU Fattouma Bourguiba de Monastir depuis le lancement de l’activité de transplantation hépatique pédiatrique en partenariat avec l’hôpital français « Necker » dans le cadre d’un partenariat entre les deux établissements.