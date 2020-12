Pour ce samedi, l’Institut de la météorologie prévoit des orages sur le Nord, le Centre et localement le Sud, ainsi que des pluies parfois denses dans l’extrême Nord-ouest.

La vigilance est recommandée près des côtes, où la vitesse du vent atteindra 70 km/h.

La mer sera agitée.

Les températures maximales varieront entre 11 et 16 degrés dans le Nord et les hauts plateaux, et entre 16 et 20 dans le reste des régions, et elles atteindront 22 localement dans le Sud.