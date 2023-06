Organisation d’un Forum d’affaires Tuniso-Hongrois, le 21 juin 2023 à Budapest

Un Forum d’affaires Tuniso-Hongrois sera organisé le 21 juin 2023, à Budapest, en marge de la tenue la 5ème réunion de la Commission économique mixte Tuniso-Hongroise, et ce, à l’initiative de l’Agence Hongroise d’Exportation (HEPA), a fait savoir vendredi, le CEPEX .Peuvent participer à cette rencontre, les hommes d’affaires exerçant dans l’industrie de la santé (matières premières pharmaceutiques, médicaments de base, équipements hospitaliers de base, instruments, prothèses chirurgicales…), les TIC (Cyber technologie, développement de logiciels personnalisés, logiciels bancaires…), l’industrie environnementale (gestion de l’eau, production d’eau potable, traitement des eaux usées, assainissement…), le secteur agricole (agriculture et technologie de conservation de l’eau, élevage et transformation des animaux, protection des cultures…), et l’agroalimentaire (produits premium, conserves, agro-alimentaire…).S

