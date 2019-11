Ounissi, la ministre rebelle. Démise, elle est encore en fonction

L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant se transforme et le fait savoir à travers un plan stratégique plein d’ambitions. En effet, la vision ANETI 2030 a été présentée aujourd’hui au grand public en présence de Mme Saida Ounissi,ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, sur les pas de la Stratégie Nationale de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat initiée par cette dernière. C’est l’ANETI qui l’affirme

Selon la même source, qui oublie que la ministre avait été remerciée depuis le 8 novembre au soir et remplacée par Taoufik Rajhi, la cérémonie a été l’occasion pour Mme Saida Ounissi, cette dernière toujours appelée ministre «de rendre hommage à Mohamed Ennaceur, présent parmi les invités, pionnier en matière de création des services publics de l’emploi en Tunisie. C’est le nouveau Directeur Général de l’Agence, Youssef Fennira, arrivé au mois de mai 2019 aux côtés de Mme Ounissi, qui a introduit les grandes lignes du plan ANETI 2030 devant un public composé d’organisations internationales, de partenaires sociaux ou encore de représentants d’entreprises et de chercheurs d’emploi ».