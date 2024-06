Ouverture de deux nouveaux hôtels 4 étoiles, dans la capitale en 2024 et 2025

Deux nouveaux hôtels classés 4 étoiles, vont ouvrir dans la capitale entre l’été 2024 et le début de 2025, a déclaré à l’agence TAP, le commissaire régional au tourisme à Tunis-Nord, Anass Boukhris. Il a précisé que le premier établissement hôtelier situé dans la rue du Ghana devant un centre commercial, ouvrira ses portes au début de l’été 2024. Il compte 97 chambres avec 197 lits et 6 salles de conférence d’une superficie de 235 m2 et offrira 95 postes d’emploi directs. S’agissant de la seconde unité hôtelière, située près de la station de métro « le passage », elle comportera 87 chambres d’une capacité de 194 lits, en plus des salles de conférence, a ajouté la même source. « Moyennant une enveloppe de 14 millions de dinars (MD), le second hôtel créera environ 100 postes d’emploi directs ». Boukhris a, par ailleurs, révélé que deux nouveaux hôtels sont en cours de construction dans la banlieue nord, le premier à Sidi Bousaid d’une capacité de 25 lits et le second à Gammarth d’une capacité de 81 lits. Evoquant la situation de l’hôtel du Lac connu pour sa forme en pyramide inversée et fermé depuis plusieurs années, le commissaire régional au tourisme a fait savoir qu’une séance de travail a été organisée dernièrement au siège de la municipalité de Tunis regroupant les responsables régionaux et l’investisseur libyen. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de sauvegarder l’ancienne structure architecturale de l’hôtel (pyramide inversée) et de la réhabiliter. Les alentours de l’hôtel seront exploités pour construire un centre commercial et de loisirs en plus de résidences touristiques.

