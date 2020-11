Paiement de dividende pour les porteurs de parts du FCPR  » Tunisian Development Fund III « 

La société de gestion d’actifs agréée par le CMF, United Gulf Financial Services-North Africa, a annoncé, lundi, qu’elle a mis en paiement, depuis le 29 octobre 2020, un dividende au profit des porteurs de parts du Fonds Commun de Placement à Risque -FCPR » Tunisian Development Fund III « .

La société a précisé, dans un communiqué, publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF), que la valeur du dividende net s’élève à 139,487 dinars par part souscrite et libérée.

Et de rappeler que le paiement de ce dividende, au titre de l’exercice 2019, s’inscrit dans le cadre de l’application de la décision du conseil d’administration du 26 octobre 2020.

Fondé en Novembre 2008, United Gulf Financial Services-NorthAfrica offre un accès complet au marché financier tunisien et propose à ses clients (particuliers, entreprises, et institutions financières), une panoplie de services, à savoir placements privés, gestion d’actifs, gestion de fonds…

