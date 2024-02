Parc du Belvédère : Le poumon vert de Tunis mérite sa place au patrimoine national 

Le Parc du Belvédère, cet espace vert, qui abrite plus de 230.000 arbres, répartis sur 80 espèces, est parcouru de routes carrossables, d’allées cavalières et de sentiers piétonniers, fait indéniablement partie de l’héritage culturel tunisien , de ses vestiges historiques et culturels qui sont protégés par plusieurs articles de la Constitution, et qui devraient être préservés par la loi.

Ce parc à l’anglaise, malheureusement en pleine détérioration depuis pas mal d’années, à cause, entre autres, des bouteilles d’alcool vides, des mégots de cigarettes, et des sachets et bouteilles en plastique qui jonchent le sol, a urgemment besoin de faire peau neuve.

A cet effet, l’universitaire retraité et vice-président de l’Association des Amis du Belvédère, Boubaker Houmani, a appelé à la nécessité d’accélérer le classement du parc du Belvédère en tant que site culturel selon l’article 2 du Code du Patrimoine, indiquant que ce projet est déposé par l’association depuis 2011 et espère que le classement sera officiellement attribué avant la fin de l’année 2024.

Dans une déclaration à « African Manager », Houmani a assuré que le classement « confère au Belvédère l’immunité contre toute méthode ou tentative de démantèlement ou de saisie par quelque partie que ce soit ou de provoquer sa détérioration », soulignant que l’étalement urbain menace aujourd’hui le parc, qui date de 1892, d’où la nécessité d’accélérer son classement en tant que site culturel.

Il a salué l’inclusion de ce lieu aux multiples dimensions et de ses différentes composantes dans la liste des projets nationaux au point mort qui seront lancés pour trouver des solutions pratiques, et a mis l’accent dans ce contexte sur l’importance de la décision, alors que les unités de l’Armée nationale ont commencé les travaux de rénovation de la piscine du Belvédère depuis le 16 février 2024.

Pour sa part, la municipalité de Tunis a entamé les travaux d’aménagement du parc de la place Pasteur en face de la piscine du Belvédère, où ces travaux devraient durer un mois pour préparer la fontaine et le jardin.

En outre, la Banque Arabe Internationale de Tunisie (BIAT) a annoncé qu’elle parrainait un certain nombre de projets, dont la réhabilitation de la piscine du Belvédère.

Il est à noter que le président de la République, Kaïs Saïed, s’était rendu sur place jeudi dernier, fustigeant la situation dans laquelle s’est retrouvée la piscine, ainsi que le sort réservé à la place Pasteur.

Un parc de légende

Au regard de la situation actuelle du parc qui s’étend sur 110 hectares, Boubaker Houmani a appelé les structures concernées à élaborer un plan d’action pour protéger les différentes composantes du Belvédère, comme le patrimoine végétal, en supprimant les arbres « exotiques », en nettoyant l’emplacement des arbres couchés au sol, en plus d’éliminer les déchets solides et les aléas de construction… Il a également souligné que le sol du Belvédère est menacé d’érosion et qu’une intervention urgente est nécessaire pour le protéger…

Il a critiqué les institutions publiques du parc pour exploiter l’espace et en faire un abri pour les voitures, tout en affirmant que le « Belvédère » représente le poumon de la capitale Tunis et son répit environnemental et urbain.

Il convient de noter que la création du Belvédère remonte à 1892 aux termes d’une décision du conseil municipal, qu’une colline a été choisie pour embrasser une forêt d’oliviers située sur la route de l’Ariana , et qu’il est resté fermé au public pendant dix ans afin d’assurer les meilleures conditions pour la croissance de sa végétation. En 1910, il a été officiellement inauguré.

Il demeure, aujourd’hui, le plus grand et le plus important parc urbain du pays, et depuis son ouverture au public, il est devenu un lieu de prédilection pour les pique-niques et les promenades pour les habitants de la capitale.