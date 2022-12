Paris promet d’accompagner Abidjan sur la voie de la croissance

La France a réitéré vendredi, son soutien multiforme à la Côte d’Ivoire par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna reçue par le président ivoirien à Abidjan.

La sécurité figure en bonne place des axes de coopération entre Paris et Abidjan alors que la Côte d’Ivoire n’est pas à l’abri d’une menace des terroristes actifs au Mali et au Burkina Faso.

Paris promet aussi d’accompagner Abidjan sur le plan économique. La cheffe de la diplomatie française a vanté dans la capitale économique ivoirienne le contrat de désendettement et de développement.

« La France croit au potentiel de la Côte d’Ivoire. Elle (la France, ndlr) est prête, disposée – et l’a montré – à accompagner ses progrès, notamment à travers le programme qui a très bien fonctionné et qui continue, le fameux contrat de désendettement et de développement qui nous permet d’être le premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire, avec de bons résultats. », a déclaré la ministre française des affaires étrangères.

Ce samedi, Catherine Colonna échangera avec le ministre ivoirien de la défense. Les Forces françaises en Côte d’Ivoire comptent quelque 900 hommes, chargés d’appuyer et de soutenir les opérations en Afrique centrale et de l’Ouest, mais aussi de mettre en œuvre un partenariat militaire avec Abidjan.