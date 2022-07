Partenariat entre TABC et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Misrata

Le TABC (Tunisia-Africa Business Council) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Misrata ont convenu d’organiser la première édition du salon tuniso-libyen à vocation africaine, les 15, 16 et 17 novembre, à la Foire Internationale de Misrata selon un communiqué, publié vendredi, par le conseil.

Cette manifestation aura lieu lors de la visite qui sera effectuée par une délégation de TABC, à Misrata, dans le cadre de l’inauguration de la première édition de la foire des zones franches de Misrata, selon l’accord de partenariat stratégie conclu entre les deux parties le 27 juin 2022, a-t-il précisé .

L’accord qui vise à développer les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays voisins, stipule aussi la participation active de la Chambre de Misrata avec une importante délégation de haut niveau d’hommes d’affaires de la région à la 4ème édition du Forum économique tuniso-libyen, prévue à Sfax les 28 et 29 septembre prochains.

Il importe de noter, dans ce cadre, que le gouvernement libyen a lancé une étude pour achever la route du désert reliant Misrata à la région de Tamanhant (Sabha au sud de la Libye) puis Agadez (au nord du Niger), afin que Misrata soit la porte d’entrée de l’Afrique subsaharienne pour plusieurs pays du nord de la Méditerranée.

D’après la même source, Misrata est un pôle économique et industriel très important, ouvert sur la Méditerranée avec un port commercial parmi les plus importants et les plus actifs en Libye, et une zone franche développée qui permet aux investisseurs d’obtenir de nombreux privilèges. La ville se positionne comme un des pôles économiques et commerciaux les plus importants pour le développement des échanges avec l’Afrique subsaharienne à travers le Niger, le Soudan et le Tchad. Elle possède la plus importante flotte des camions comptant 7000 camions. Sa Chambre de commerce et d’industrie compte environ 30 000 entreprises de divers secteurs.