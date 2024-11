Que feront les Tunisien aux bilatérales de la COP 29 à Bakou ?

L’ordre du jour de la participation tunisienne à la 29ème édition de la Conférence des Parties à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 29), qui se tient du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou, Azerbaïdjan, comprend l’organisation d’ateliers de travail et des réunions bilatérales avec les représentants de pays frères et amis pour soutenir la coopération dans le domaine environnemental.

Le ministère de l’Environnement a fait savoir dans un communiqué, que la Tunisie, en tant que membre signataire de la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), participera aux ateliers de travail sur les mécanismes innovants de financement pour l’adaptation au changement climatique et les défis auxquels sont confrontés les pays en voie de développement, ainsi qu’aux programmes et projets visant à renforcer la résilience face aux changements climatiques.

Le programme de la délégation tunisienne comprend également des ateliers sur « la transition climatique locale en Tunisie : les zones résilientes comme remparts du changement climatique » et « l’amélioration de la résilience et de la capacité du secteur de la santé face au changement climatique en Tunisie : réalisations et prochaines étapes », » la contribution des systèmes de la gestion durable des déchets dans le secteur du tourisme à la lutte contre la pollution en Méditerranée : expérience du projet 19 TouMaLi » et le » Financement de la gestion durable de l’eau pour faire face aux défis mondiaux du changement climatique : mise en œuvre de la stratégie 2050 en matière d’eau en Tunisie et ses plans d’action.

La délégation tunisienne organise aussi des ateliers sur « la vulnérabilité et l’adaptation des côtes tunisiennes dans le contexte de l’élévation accélérée du niveau de la mer », » l’implication des enfants et des jeunes dans l’action climatique en Tunisie : défis, expériences et perspectives », « la promotion de l’agriculture à sec pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la résilience face aux changements climatiques » et » les sociétés résilientes, solutions durables : renforcer les actions locales en faveur du climat par le biais d’approches fondées sur la nature ».

L’ordre du jour de la délégation tunisienne comprend également l’organisation de réunions bilatérales avec des représentants de pays frères et amis pour soutenir la coopération dans le domaine de l’environnement ainsi que des séances de travail avec des représentants des organisations techniques et financières.

La Conférence des Parties, qui est une rencontre annuelle à laquelle participent tous les États membres de la Convention- cadre (197 États), est considérée comme étant la plateforme la plus importante à l’échelle mondiale pour débattre des principaux défis climatiques et de leurs implications, définir les actions de coopération internationale pour relever les défis climatiques actuels et futurs et élaborer les politiques et les stratégies en faveur de l’action climatique.

Cet événement constitue une occasion privilégiée pour renforcer les engagements des pays envers les objectifs mondiaux convenus dans la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris sur les changements climatiques.

Il vise également à développer des solutions innovantes pour assurer la durabilité des ressources naturelles et parvenir à un développement qui tienne compte des dimensions environnementales, sociales et économiques.

La vingt-neuvième édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le financement des changements climatiques (CCNUCC), intitulée « Financement des changements climatiques », représente un cadre pour les négociations internationales afin de fixer le nouvel objectif mondial sur le volume de financement climatique et de formuler une résolution sur le doublement du volume des fonds destinés à l’adaptation au changement climatique.

La délégation tunisienne est composée de représentants des ministères concernés, des structures sectorielles, de la société civile, du secteur privé et des jeunes intéressés par l’aspect environnemental.

Cette représentation permettra de présenter des visions et des orientations cohérentes sur le traitement des questions liées au climat aux niveaux régional et international.