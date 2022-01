La ministre du Commerce, Fadhila Rabhi, a affirmé, lundi, qu’il n’y aura pas de révision des prix ni du système de compensation en 2022.

- Publicité-

Dans une déclaration à Jawhara fm, elle a ajouté qu’en revanche, il sera procédé au cours des années à venir à la révision du dispositif de compensation des prix auquel sera substitué un système de compensation des revenus.

La ministre a insisté sur la nécessité que les subventions des produits compensés aillent à ceux qui en ont besoin et non utilisées à d’autres fins, par exemple, la contrebande et la spéculation.