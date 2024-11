Pas encore de rôles pour les personnalités clés de l’action de Trump en faveur des Arabo-Américains

Si certains électeurs arabo-américains ont soutenu le président élu Donald Trump, c’est notamment parce qu’ils pensaient que ses partisans éminents joueraient un rôle clé dans la prochaine administration.

Massad Boulos, homme d’affaires libanais et beau-père de Tiffany, la fille de Trump, a pris la tête des efforts visant à mobiliser la communauté arabo-américaine, en organisant des dizaines de réunions dans le Michigan et dans d’autres régions à forte population arabe.

Lors de certaines sessions, Richard Grenell, ancien directeur par intérim du renseignement national, était très apprécié par ceux qui l’ont rencontré.

Ni Boulos ni Grenell n’ont encore été choisis pour la prochaine administration, bien que Grenell ait été considéré comme un secrétaire d’État potentiel avant que Rubio ne soit choisi, a rapporté l’Associated Press.

« Certaines personnes s’attendaient à ce que Trump soit différent et pensaient que Massad jouerait un rôle important », a déclaré Osama Siblani, éditeur du journal Arab American News, basé à Dearborn, qui a refusé de soutenir un candidat dans la course à la présidence.

Siblani a lui-même rejeté fusé une proposition de rencontre avec Trump après l’annonce de la non-approbation.

Mais maintenant, les gens viennent nous voir et nous disent : « Regardez ce que vous avez fait » », a déclaré Siblani à l’AP. « Nous avions le choix entre quelqu’un qui tirait activement sur vous et vous tuait et quelqu’un qui menaçait de le faire. Nous devions punir la personne qui nous tirait dessus et nous tuait à ce moment-là ».

- Publicité-