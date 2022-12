Pesticides interdits d’origine européenne exportés à la Tunisie !

Radio Shems FM, citant l’activiste politique tunisien résident en Italie, Majdi Karbayi, a rapporté, jeudi 15 décembre, que l’ONG suisse « Public Eye » a accusé la France et la Suisse d’avoir exporté des pesticides mondialement interdits à certains pays arabes et africains ayant à leur tête la Tunisie et l’Algérie.

L’ONG suisse a révélé que la Tunisie a importé de la France et de la Suisse des dizaines de tonnes de pesticides à usage agricole composés de substances interdites dans l’Union européenne et classées cancérigènes et nocives à la nappe phréatique, et à l’environnement, par les autorités européennes.

Karbayi a précisé que la toxicité de ces substances est si forte qu’elle attaque les gènes, de sorte que les maladies que ces substances provoquent peuvent être transmises aux générations futures.

Il a déclaré avoir effectué des contacts avec le parti politique des verts en Suisse ainsi qu’avec le parlement européen pour vérifier le fondement de ces révélations, appelant le gouvernement tunisien et les autorités de tutelle à fournir des précisions sur la question.

Rappelons à ce propos que le président du conseil de l’ordre des vétérinaires en Tunisie, Ahmed Rejeb, avait dénoncé, dernièrement, dans des déclarations au journal Assabah, l’usage démesuré et anarchique des médicaments vétérinaires comme étant la cause de plusieurs maladies humaines dont la shigellose, infection intestinale aigue attrapée ces dernières semaines par une centaine d’enfants tunisiens.