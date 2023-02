Pétrole : L’Algérie négocie avec l’américain Chevron

L’Algérie qui veut développer son secteur énergétique en multipliant les investissements dans l’exploration, la production et le transport d’hydrocarbures, vient d’engager des pourparlers avec le groupe américain Chevron pour entamer des activités dans l’exploration. L’information, qui a été rapportée par le Wall Street Journal, a été reprise par l’agence Reuters.

Selon la même source, les pourparlers ont eu lieu à Alger. Chevron a dépêché dans la capitale algérienne des représentants des relations gouvernementales, de la sécurité et du développement des affaires, qui ont rencontré des responsables algériens, ajoute-t-on.

Les premières négociations avaient eu lieu il y a quatre ans entre l’Algérie et Chevron. En mars 2019, une délégation de Sonatrach, conduite par le PDG de l’époque Abdelmoumene Ould Kaddour, s’était rendue à Houston (Texas) pour négocier avec Chevron en vue de lancer des activités d’exploration dans les hydrocarbures en Algérie.

Chevron, deuxième compagnie pétrolière américaine, s’intéressait à l’exploration et la production des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, avait indiqué à l’agence officielle APS, Toufik Hakkar, alors vice-président chargé du développement et marketing de Sonatrach. Hakkar est aujourd’hui le PDG de Sonatrach.

Au cours du même séjour à Houston, la délégation de Sonatrach avait aussi engagé des discussions avec Exxon Mobil, également en vue de lancer des activités d’exploration et de production en Algérie.

Fin 2019, l’Algérie s’est dotée d’une nouvelle loi sur les hydrocarbures, plus souple pour l’investissement étranger.

En février dernier, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé que le montant des investissements prévus dans le secteur des hydrocarbures en Algérie dépassera 39 milliards de dollars sur les quatre prochaines années.

Plusieurs contrats ont été signés pendant l’année 2022. Le plus important a été celui conclu en juillet avec les compagnies ENI, Occidental et Total Énergies.

D’une valeur de 4 milliards de dollars, le contrat porte sur le développement de champs gaziers destinés à renforcer l’alimentation de l’Italie en gaz algérien.

En janvier dernier, à l’occasion de la visite en Algérie de la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, Sonatrach et ENI ont signé un protocole d’accord pour la réalisation d’un deuxième gazoduc reliant les deux pays.