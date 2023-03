Pétrole : Serinus en butte à des problèmes de livraison d’appareils de forage à Sabria

La compagnie pétrolière Serinus Energy a signalé avoir eu du mal à progresser en Tunisie en 2022 en raison de problèmes d’approvisionnement en appareils de forage avec la Compagnie tunisienne de forage (CTF), un fournisseur en situation de monopole.

Serinus a signé un contrat pour la plate-forme CTF-006 qui devait être livrée en mai de l’année dernière. Toutefois, la CTF n’a pas été en mesure de répondre à cette exigence.

La société tunisienne n’a réussi à livrer un autre appareil, CTF-004, qu’en décembre 2022. CTF a déclaré qu’elle n’avait pas d’autres appareils disponibles. Les opérations de reconditionnement ont commencé en décembre, a indiqué la société.

« Après avoir manqué à ses obligations contractuelles, CTF a tenté de fournir un appareil de forage de remplacement. L’appareil proposé n’était pas certifié au degré requis par Serinus et a donc été retardé jusqu’à la mi-décembre », a déclaré Jeffrey Auld, PDG de Serinus, cité par Energy Voice.

« Compte tenu de la nature monopolistique de CTF, qui appartient à l’État, la société a été privée des recours contractuels normaux et a été obligée d’attendre qu’un appareil de forage adéquat soit disponible », a-t-il poursuivi.

Levage artificiel

Serinus avait prévu de réaliser un programme de levage artificiel sur le champ de Sabria, en commençant par le puits W-1. Il s’agit d’un puits suspendu pour lequel Serinus pense qu’une installation de pompe serait bénéfique.

En raison des retards, la société n’a pas été en mesure d’effectuer le workover (reconditionnement) et l’installation de la pompe du puits W-1. Les retards sur ce puits ont eu pour effet de repousser les travaux sur le puits N-2. Un opérateur précédent avait foré ce puits en 1980, mais il avait été endommagé lors de l’accomplissement. Il a l’intention d’effectuer davantage de travaux de levage artificiel sur les puits du champ.

Serinus prévoit que le puits N-2 sera productif à la mi-2023.

Sabria contient environ 445 millions de barils d’équivalent pétrole, dont seulement 1,1 % a été produit. Serinus a décrit le champ comme « un excellent atout pour les travaux de remise en état visant à augmenter la production ». Il existe également des possibilités de développement ultérieur.

Auld a déclaré que la société se concentrait sur l’augmentation du facteur de récupération dans ses champs tunisiens. Il a également souligné les retards de fabrication au niveau mondial, qui ont ralenti les plans d’approvisionnement en pompes de la société.

« Techniquement, les mérites de ce programme restent valables et la compagnie s’échine à achever les travaux de reconditionnement dans les champs SAB W-1 et N-2 dès que possible.

