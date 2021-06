Pétrole: Tout est en place pour les opérations de forage, annonce Zenith Energy

Zenith Energy, la société internationale de production de pétrole et de gaz cotée en bourse, qui se concentre sur les opportunités de développement en Afrique, a annoncé qu’elle était en train de finaliser les plans pour commencer les activités de forage dans la concession onshore Robbana récemment acquise.

- Publicité-

La compagnie projette de procéder au forage de ROB-3, un puits vertical intercalaire, à proximité du puits productif Robbana-1 (‘ROB-1’), à une profondeur totale d’environ 2 400 mètres. ROB-3 ciblera deux réservoirs d’hydrocarbures prouvés dans la formation de grès du Crétacé supérieur de Meloussi, à partir de laquelle le puits ROB-1 a été exploité avec succès pendant de nombreuses années.

Une production d’environ 100-150 barils de pétrole par jour est attendue en cas de succès de l’opération de forage. Robbana produit actuellement environ 25 barils de pétrole par jour à partir de ROB-1.

L’équipe technique nouvellement nommée par la société en Tunisie se penche actuellement sur un programme de forage hérité de l’opérateur précédent, en vue de le finaliser prochainement, moyennant certains ajustements.

Les équipements nécessaires sont disponibles

Zenith indique qu’elle pense que les éléments à long délai d’exécution nécessaires pour le forage de ROB-3 ont déjà été acquis et sont déjà sur place. Cet équipement est actuellement inspecté et des évaluations sont effectuées pour s’assurer que tout le matériel nécessaire est disponible et répond aux normes de qualité et de sécurité requises. Dans l’éventualité où la confirmation est obtenue que les éléments à long délai d’exécution requis sont tous sur place et répondent aux normes requises, la société assure qu’elle en pourparlers avancés avec un certain nombre d’entrepreneurs de forage locaux pour l’identification d’un appareil de forage approprié.

Les opérations de forage devraient durer environ 60 jours du début à la fin, avec un budget total d’environ 1,5 million de dollars US.

Andrea Cattaneo, Directeur Général de Zenith, a déclaré que « nous sommes ravis de commencer cet épisode opérationnel en Tunisie avec le forage d’un nouveau puits dans nos blocs nouvellement acquis, dans lesquels nous prévoyons progressivement de faire des investissements croissants alors que nous cherchons à augmenter la production dans un contexte très favorable de prix élevés du pétrole. Le fait que les éléments à long délai d’exécution requis pour le forage du ROB-3 puissent déjà être sur place nous aide grandement en termes de calendrier, car cela nous mettra dans une très bonne position pour commencer les opérations dès juillet ou août 2021 ».

Et de confirmer que « nous disposons de la totalité des financements pour le projet ROB-3 et nous prévoyons que l’augmentation des revenus de production à obtenir en cas de résultat positif renforcera davantage notre position de trésorerie et financera des activités de développement supplémentaires. Notre équipe nouvellement nommée évalue également de près la concession d’El Bibane, dans laquelle nous détenons également une participation de 100 %, et l’intervention sur le puits potentiellement transformatrice qui sera réalisée dans EBB-3 ».

« J’ai hâte de mettre à jour le marché en temps voulu sur nos progrès en Tunisie, ainsi que sur d’autres aires de notre portefeuille où nous espérons réaliser des progrès significatifs en temps voulu », a-t-il conclu.

Des investissements au beau fixe

Il importe de souligner à cet égard que Zenith Energy a conclu un accord de prêt avec Winance, un bureau unifamilial enregistré à Dubaï, pour un montant total de 2,1 millions d’euros. L’accord de prêt a une durée de six mois et ne porte pas intérêt.

La société utilisera les fonds obtenus grâce au prêt pour commencer ses objectifs opérationnels à court terme en Tunisie, ainsi que pour fournir des capitaux supplémentaires pour les acquisitions potentielles que la société pourrait chercher à réaliser, a précisé le Directeur général de la société Andrea Cattaneo.

Il y a lieu de noter également que la Compagnie Du Desert (CDD), filiale à part entière de Zenith Energy, a finalisé l’acquisition d’une participation de 100% dans la filiale à part entière de Candax Energy à la Barbade, Ecumed Petroleum Tunisia (EPT), qui détient une participation de 100% dans les concessions El Bibane et Robbana en Tunisie.

Conformément aux termes du SPA, CDD a acquis 100 % du capital social émis d’EPT pour une contrepartie nominale de 100 USD payable à l’achèvement, ainsi qu’une contrepartie supplémentaire d’environ 200 000 USD sous la forme d’une prise en charge de la dette payable d’ici la fin mai 2021.