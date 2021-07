Pire que le Covid un mal pernicieux va détruire la Tunisie

La Tunisie à l’histoire trois fois millénaire a subi au cours des siècles diverses calamités qui ne sont jamais venues à bout de la résilience de ses habitants . Ni les invasions de peuples allogènes avec les destructions qu’ils ont engendrés ni les fléaux infectieux dévastateurs qui se sont abattus sur la population n’ont laissé de traces indélébiles .L’épidémie de peste qui a éradiqué la moitié de la population tunisienne aux XII puis XVI siècles, le typhus le choléra et quelques autre calamités ne sont plus qu’un lointain et mauvais souvenir . Le Covid , épidémie du XXI siècle aussi dévastatrice soit elle( plus de 15.000 décès cette année en Tunisie ) fera son temps et finira par disparaître en laissant la place au pire des fléaux qui peut hypothéquer l’avenir d’un pays , je parle ici de l’incivisme pernicieux des tunisiens toutes catégories sociales confondues avec son cortège d’ignorance et d’obscurantisme religieux dévastateur .

- Publicité-

De mémoire de tunisien habitant la capitale et connaissant à fond les quatre coins de la Tunisie , je n’ai jamais vu un délabrement pareil du pays, ni assisté à une déliquescence civique comme celle que nous vivons au cours de ces dernières années qui s’est emparée des habitants de ce pays . Il fut un temps où on vivait dans de fausses certitudes pensant que le bon citoyen tunisien est un exemple de civisme, de modernisme et d’instruction , qui le plaçaient largement au-dessus de la mêlée parmi les pays du monde arabe , constat erroné du fait des effets pendant des décennies d’une certaine dictature , aussi éclairée soit-elle , qui arrivait à canaliser pour ne pas dire étouffer la vraie nature du tunisien mais aussi à l’abrutir . Tel un couvercle d’une boîte de Pandore jusque-là hermétiquement fermé et ouvert brutalement, la fausse révolution a étalé au grand jour la vraie nature du tunisien dont la soudaine liberté retrouvée est devenue synonyme ,d’indiscipline ,d’incivisme ,d’égoïsme , de tribalisme primitif étalés au grand jour quel que soit le niveau culturel ou social des individus .

Toute personne étrangère qui visitera le pays sera éberluée par le spectacle de la gabegie régnante dans notre environnement . Il suffit de jeter un coup d’œil sur le comportement du tunisien lambda au volant de sa voiture pour mesurer le gouffre de l’incivisme dans lequel est plongé le pays .En prenant le volant de sa voiture ,le tunisien prend soin comme toute personne civilisée de boucler sa ceinture de sécurité puis ….de s’asseoir dessus pour ne pas déclencher l’alarme .Les démangeaisons irrépressibles de ses doigts le poussent à klaxonner au moindre ralentissement et dès que le feu vire au vert . il n’a aucune gêne à bloquer par sa voiture la voie de métro pour acheter son paquets de cigarettes .L’amour qu’il porte à son chérubin le pousse à le mettre sur ses genoux tout en conduisant et s’il lui achète un soda , un fois consommé ,il n’hésite pas à le jeter à travers de la vitre de sa voiture sur la voie publique .Quand il est pressé il se transforme en un as du volant zigzaguant à coup de queue de poisson , de montée sur les trottoirs de dépassement en triple file voire en contre sens en mettant sa vie et celle d’autrui en danger .Le tunisien sur sa moto, un engin roulant non identifié , n’a en général aucun papier administratif et qui pour mieux se rafraîchir ne porte qu’exceptionnellement son casque et parfois dans un rare sursaut de civisme il le porte en bandoulière sur son guidon pour mieux se protéger en cas d’accident ; il ne se prive pas du tout d’embarquer sur sa moto d’à peine 49 cc de cylindrée trois voire quatre personnes en même temps avec de préférence son petit fiston installé entre ses jambes pour mieux amortir un éventuel choc frontal .Il passe allégrement devant tous les contrôles de police sans jamais être arrêté et en cas de contrôle policier qui est anecdotique ,le billet de ‘achour ‘ toujours en réserve entre ses papiers le tirera de toute façon d’affaire .

Le tunisien a des pulsions égoïstes qu’il arrive difficilement à maîtriser .Faire la queue dans un service public est fastidieux et il trouvera de toute façon un subterfuge pour court-circuiter la file d’attente . Il y aura toujours le fameux » andekchi chekoun »qui le servira en catimini avant tout le monde et il s’accommodera sans aucune gêne au bigotisme ambiant avec la séparation des sexes dans les files d’attente sans broncher .

Le tunisien ne travaille en général que 4 jours par semaine , doucement le matin et pas très fort le soir .Il dispense sa oisiveté dans l’incivilité des cafés attablé juste au bord du trottoir gênant les piétons et sirotant une chicha en humectant l’air vivifiant des échappements des voitures . Dans les lieux publics il est exceptionnel de voir un tunisien en train de lire un livre et une récente enquête révèle que 80 pour cent des tunisiens n’ont jamais lu un livre de leur vie en dehors des manuels scolaires . La culture est le dernier souci de la génération actuelle des jeunes tunisiens si bien que l’histoire millénaire de ce grand pays est carrément méconnue par la jeunesse dont certains ne connaissent même pas Hannibal ou Ibn Khaldoun et n’ont aucune idée précise sur la date d’indépendance du pays !

Le tunisien est sportif dans l’âme en tant que …. spectateur et ne rate jamais un match de football en le suivant au café avec les copains dans une atmosphère irrespirable même s’il a la télévision chez lui . S’il décide d’aller au stade c’est pour libérer toute l’énergie qu’il a accumulée au cours du dur labeur de la semaine , en déversant toutes les invectives ,quolibets blasphèmes et grossièreté dont est paré le riche vocabulaire tunisien qui est à nul autre pareil

Le civisme du tunisien se traduit au grand jour par les amas d’ordures déversées à chaque coin de rue juste à côté des carcasses des bennes souvent éventrées ; le tunisien jette sans hésitation son sac d’ordures à travers la fenêtre de sa voiture tout en roulant pour ne pas s’arrêter .Les rond points dans les villes sont des déversoirs décorés par la broussaille et les déchets de toute sorte et les échangeurs routiers sont des dépotoirs de tous les résidus des chantiers .

Le tunisien est extraverti , généreux et veut partager ses peines ,ses joies, et ses recueillements avec son entourage .Fêtard dans l’âme il est capable de tenir réveillé par des megadecibels tout un quartier jusqu’à l’aube pour fêter la circoncision de son rejeton sans jamais être verbalisé . Il n’ y a plus de civisme qui compte quand ses convictions religieuses sont en jeu et il est fier d’étaler au grand jour sa bigoterie et sa ferveur religieuse en bloquant la circulation devant les mosquée à l’heure de la prière en stationnant n’importe où ,et gare à celui qui osera lui faire une remarque aussi pertinente soit elle .Être au premier rang dans la mosquée au cours de la prière du vendredi est une gageure qui ne l’empêche pas de picoler tous les jours de la semaine sachant qu’ il est l’un des plus grands buveurs d’alcool du monde .

Le fléau de l’incivisme régnant ne nous permet pas d’apprécier a leur juste valeur dans ce tableau noir quelques embellies de la part de citoyens instruits, civilisés dont le comportement exemplaire est malheureusement occulté par la gabegie régnante .Il serait vraiment fastidieux d’étaler encore plus longuement toutes les facettes de l’incivisme qui règne dans le pays et qui a atteint son paroxysme ces dernières années touchant toutes les franges de la population encouragé par l’indifférence totale de ceux qui nous gouvernent et qui donnent le mauvais exemple par leur incompétence ,leur opportunisme et leurs chamailleries politiques sans fin .La défaillance de l’enseignement et de la cellule familiale dans l’éducation des enfants dès le très jeune age et la défaillance de l’état dans tous les secteurs de la vie publique et politique , nécessite de toute urgence une prise en charge ferme par une dictature éclairée pour sauver ce qui est encore solvable

Dr Tarak Arfaoui