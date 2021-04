Plongeurs de l’US Navy et de la Marine tunisienne pour la 1ère fois à l’œuvre au large de Bizerte

Les plongeurs de la marine américaine affectés au détachement de plongée de construction Charlie (CDD/C), un détachement de l’équipe de construction sous-marine (UCT) 1, et le régiment de plongeurs spécialisés de la marine tunisienne (RPS) ont effectué le premier exercice bilatéral de plongée entre la marine tunisienne et la marine américaine depuis près de dix ans.

Cette mission a comporté des opérations de plongée en surface, de soudage sous-marin, d’utilisation de chambres de recompression, de techniques de relevés hydrographiques et d’évaluation des infrastructures maritimes, ont précisé les services d’information de la 6ème flotte américaine.

« Les activités se sont concentrées sur des opérations de plongée combinées et des échanges d’experts en la matière qui ont permis aux deux marines d’améliorer leurs compétences et d’être prêtes à travailler ensemble à l’avenir « , a déclaré le lieutenant William Pelger, officier responsable de l’UCT 1.

Les évaluations de l’infrastructure maritime ont permis de recueillir des données techniques et d’établir des cotes d’état et de capacité qui serviront de base aux futurs plans de construction, de réparation et d’entretien du front de mer. Cette évaluation fait partie du programme d’aide à l’infrastructure maritime (MIAP) de la Sixième Flotte des États-Unis, qui collabore avec des pays partenaires comme la Tunisie, afin de s’assurer que l’infrastructure maritime clé soutient les exercices et opérations maritimes combinés comme Phoenix Express.

« Ces types d’exercices sont essentiels pour améliorer la sécurité maritime le long du littoral nord-africain », a déclaré Pelger. « C’était un plaisir de travailler côte à côte pour construire d’importants partenariats maritimes tout en partageant les meilleures pratiques, tactiques, et techniques et procédures de plongée. »

Réponse aux catastrophes

Les CDD de l’UCT sont des unités spécialement formées et équipées au sein de la force de combat expéditionnaire de la marine qui construisent, inspectent, réparent et entretiennent les ports, les installations océaniques, les systèmes sous-marins et les infrastructures maritimes générales. L’UCT est un élément clé des opérations de réparation des dommages portuaires en cas de catastrophe ou de contingence.

Le MIAP de la Sixième Flotte des États-Unis garantit la capacité de restaurer rapidement les ports et les infrastructures maritimes clés en améliorant la compréhension collective et les données techniques disponibles avant qu’une crise ne survienne. Ce projet améliore également l’interopérabilité régionale, les capacités de réponse aux catastrophes et favorise l’établissement de relations nouvelles et durables.

Phoenix Express est un exercice annuel tous domaines visant à améliorer les capacités et l’interopérabilité des États-Unis avec leurs partenaires européens et nord-africains, à accroître l’autosuffisance des partenaires dans le domaine maritime, ainsi qu’à évaluer et à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime entre les partenaires régionaux américains, européens et africains.

La 6e flotte des États-Unis, dont le quartier général se trouve à Naples, en Italie, mène toute la gamme des opérations interarmées et navales, souvent de concert avec des partenaires alliés et inter-agences, afin de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis ainsi que la sécurité et la stabilité en Europe et en Afrique.