Pluies éparses et orageuses, dès ce soir

Des pluies éparses et orageuses sont attendues sur le nord, à partir de vendredi soir et demain samedi 7 mai 2022. Les précipitations concerneront, par la suite, les régions du centre et localement le sud, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les pluies seront abondantes sur les gouvernorats du nord, avec des quantités quotidiennes qui varieront entre 20 et 50 mm, pour atteindre les 80 mm surtout à l’extrême nord-ouest.

Des chutes de grêle sont attendues, également, avec l’apparition de foudre par endroits, alors que la vitesse du vent se réduira progressivement à partir de cette nuit.